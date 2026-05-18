СМИ: власти Конго не справляются со вспышкой Эболы

Telegram-канал Baza сообщает, что власти Конго не справляются со вспышкой Эболы — ранее ВОЗ объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как сообщает источник, вспышка Эболы происходит одновременно с гражданской войной в Конго. Из-за этого власти страны запаздывают с реакцией на распространение болезни. Отмечается, что активность вируса продолжается уже несколько недель, но зафиксировать вспышку удалось недавно.

Кроме того, ситуацию осложняет новый штамм заболевания — от этой разновидности еще не существует одобренных вакцин или лекарств. Еще одной сложностью является необходимость безопасного захоронения тел умерших от болезни — они продолжают быть источниками заражения. Такие захоронения вызывают дополнительную нагрузку, которая осложняется вооруженным конфликтом.

Ранее число жертв Эболы в Конго превысило 100 человек.