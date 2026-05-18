Вучич анонсировал визит Фицо в Белград

. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшее время состоится визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Белград.

"Я ожидаю в ближайшем будущем визита премьер-министра Словакии, нашего друга Роберта Фицо, в Белград и Сербию", - сказал Вучич журналистам.

Сербский президент также отметил, что в ходе прошедшей в Баку встречи с вице-премьером, министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой они обсудили вопросы поставок энергоресурсов, а также евроинтеграции Сербии. Вучич находится в Азербайджане с визитом.