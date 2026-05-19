Новый закон рискует расколоть НАТО

Турция впервые за 44 года намерена систематизировать свои претензии на морские владения. Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана подготовила законопроект, юридически закрепляющий доктрину «Голубая Родина».

Документ в одностороннем порядке определит зоны юрисдикции Анкары в Эгейском, Чёрном и Средиземном морях, а также даст президенту право объявлять «морские зоны особого статуса». В Афинах инициативу восприняли как прямую угрозу суверенитету.

Министр обороны Греции Никос Дендиас предостерёг Турцию от ревизионизма и напомнил, что острова обладают ровно теми правами, которые предусмотрены Конвенцией ООН по морскому праву.

Лавров предупредил — НАТО ускоренно вооружается на фоне раскола

Как пояснила «Известиям» научный сотрудник РАН Алина Сбитнева, даже без официального закона Турция считала эти спорные территории своими, а теперь стремится подвести под амбиции хотя бы национальную законодательную базу. При этом принятие документа не изменит реальной ситуации, но поставит на грань столкновения двух союзников по НАТО.