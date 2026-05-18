Житель США умер от хантавируса

Новый случай заражения хантавирусом с летальным исходом зафиксирован в американском штате Колорадо. Об этом сообщает служба новостей Denver7 News со ссылкой на местный департамент общественного здравоохранения и окружающей среды.

По его данным, мужчина из округа Дуглас умер после подтверждения наличия у него хантавируса. Отмечается, что этот случай не связан со вспышкой хантавируса на круизном судне MV Hondius в Атлантическом океане.

В департаменте сказали, что подобные случаи периодически фиксируются в Колорадо именно в это время года. Специалисты сейчас устанавливают источник заражения.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Судно направили в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров. 18 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что симптомы заболевания были выявлены у 11 человек — у девяти из них диагноз уже подтвержден, результаты анализов еще двоих ожидаются. Кроме того, трех заразившихся спасти не удалось.

