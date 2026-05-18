В Латвии закроют нефтебазу после инцидента с дронами

Нефтебазу в Резекне в Латвии закроют после того, как на ее территории упали украинские дроны. Об этом пишет издание LSM.

«После падения дронов в Резекне пострадавшая компания заявила о небольших убытках, нефтебазу закроют из соображений безопасности», — пишет издание.

Размер ущерба, как пишет LSM, не уточняется, но его должна покрыть страховая компания.

14 мая стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.