В Вене состоялась встреча генсеков ОДКБ и ОБСЕ

Широкий круг вопросов с акцентом на обстановке в сфере безопасности в Евразии стали 18 мая предметом содержательной дискуссии, которую провели в Вене генеральные секретари ОДКБ Таалатбек Масадыков и ОБСЕ - Феридун Синирлиоглу.

В руководстве Организации Договора о коллективной безопасности БЕЛТА сообщили в этой связи, что стороны особое внимание уделили роли региональных организаций в обеспечении устойчивого политического диалога и принятии сбалансированных решений по вопросам безопасности и сотрудничества.

Партнеры признали значимость устойчивых контактов между региональными организациями в интересах укрепления международного мира и безопасности в соответствии с положениями 52-й статьи главы VIII ("Региональные соглашения") Устава ООН.

При этом в ОДКБ подтвердили, что при обмене оценками по ситуации в зонах, представляющих взаимный интерес, коллеги огласились с тем, что "конфликты должны решаться мирными средствами через переговорный процесс".

Что же касается региона Центральной Азии, то в ходе встречи констатировалась важность постоянного мониторинга влияния "афганского фактора" на достижение устойчивого мира и безопасности в регионе. В этой связи Масадыков отметил активное использование возможностей рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ, в составе которой на постоянной основе участвуют специализированные структуры ООН, СНГ и ШОС.

Кроме того, в Вене была достигнута и договоренность о продолжении экспертного диалога ОДКБ с секретариатом ОБСЕ и другими региональными структурами, действующими на Евразийском континенте, в интересах международного мира и безопасности, сообщает агентство.