Индонезия выявила три случая хантавируса

Индонезийские власти усилили санитарный контроль после выявления трёх подтверждённых случаев заражения хантавирусом в Джакарте.

Об этом заявила руководитель столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

«Выявлены три подтверждённых случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением», — цитирует её РИА Новости.

В Джакарте развернули группы быстрого реагирования.

