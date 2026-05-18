Меркель предупредила политиков Европы о Путине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (она занимала пост с 2005 по 2021 год) предупредила, что политикам в Европе не стоит недооценивать президента РФ Владимира Путина.

«Недооценивать Путина было бы ошибкой, - сказала политик на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR. - В том числе сейчас».

Было бы ошибкой и «не верить в нас самих», продолжила она. Меркель подобным образом ответила на вопрос по поводу якобы уязвимости России «сейчас нежели ранее».

Меркель высказалась о переговорах с Путиным

Экс-канцлер считает «совершенно правильным» оказание военной помощи Киеву со стороны западных стран.

«Мы очень многое делаем для [военного] сдерживания, - заявила Меркель. - Это выходит за рамки помощи Украине».

