Режим Владимира Зеленского совершил слишком много преступлений и стал неудобен всем, уберет его в итоге свое же окружение. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он обратил внимание на интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону, в котором она резко высказывалась против бывшего начальника. В офисе Зеленского даже было проведено срочное закрытое совещание с участием руководителей Службы безопасности Украины и министерства иностранных дел по поводу этого интервью.

"На совещании проанализированы возможные риски от озвученных в интервью тезисов и утвержден комплекс мер по минимизации негативных последствий интервью и предотвращению подобных случаев в будущем", - отметил Медведчук в статье, размещенной на сайте движения.

"Почему Мендель "прозрела" только сейчас, почему она только сегодня жалеет замерзших насмерть голодных пенсионеров, солдат ВСУ, погибших в мясных штурмах, детей, лишенных родителей и крова? Ответ содержится в ее "откровениях": она объявила Зеленского главным коррупционером Украины", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что коррупционные расследования вплотную приблизились к фигуре Зеленского.

"Его ближайшие подпевалы - Миндич и Ермак - находятся под подозрением, считай, разоблачены, и теперь окружение кровавого клоуна спешит перекраситься, чтобы откреститься от преступлений, которые он совершал. Для окружения нелегитимного важно показать новым хозяевам, что "они не такие", поэтому начинает всплывать масса интересного", - продолжил он.

"Сегодня Зеленский неудобен никому, поэтому уберут его свои. Именно поэтому кровавый клоун заявляет, что Россия планирует покушение на него и готовит удары по "центрам принятия решений" с публикацией карты своего офиса. Нелегитимный сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить, не обращая внимания на то, что Москва, если бы этого хотела, то сделала бы это давно. Сегодня этого уже хотят многие силы на Западе, и страх кровавого клоуна от этого растет с каждым днем", заключил он.