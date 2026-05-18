За Ермака полностью внесли многомиллионный залог

За бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака полностью внесли залог. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины.

«За Ермака внесли уже полную сумму залога — 140 миллионов гривен (более 230 миллионов рублей)», — говорится в публикации.

Близкий друг заплатил десятки миллионов залога за Ермака

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.