Трамп пригрозил уничтожить Иран

Иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше поспешить, иначе от них ничего не останется. Время важно!» — пригрозил глава Белого дома.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили дальнейшие действия в отношении Исламской Республики.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. По словам источника Channel 12,израильская сторона ждет окончательного решения от американского лидера.