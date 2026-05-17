Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

Папа Римский Лев XIV повторил молодежный тренд «сикс-севен» (другие названия — 6-7 или six-seven), вызвав бурю эмоций у пользователей социальных сетей. Об этом сообщает Sky News Australia.

Понтифик присутствовал на мероприятии в Ватикане, где группа детей обратилась к нему с просьбой повторить характерные для тренда движения руками. Главе Римско-Католической церкви сделал это, после чего публика начала аплодировать ему.

Видео стало вирусным в социальных сетях, некоторые публикации набрали миллионы просмотров и тысячи лайков.

Мем «сикс-севен» («шесть-семь») возник в баскетбольной среде и быстро распространился по всему интернету. На Dictionary.com «шесть-семь» признали словом 2025 года. При этом там тоже затруднились дать ему определение. Так, некоторые дети используют эту фразу как универсальный ответ на любой вопрос взрослых.