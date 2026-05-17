На Западе высмеяли Генштаб Польши

Пентагон своевременно отправил уведомление об отмене отправки войск в Польшу, но в республике увидели его только через два дня, пишут обозреватели Эдита Жемла и Марчин Вырвал в статье для Politico.

По данным портала, массмедиа США и Польши разместили большое количество публикаций о планах Пентагона по размещению войск в Европе.

Американские СМИ утверждали, что министерство обороны в последний момент, уже после размещения на транспортах части техники, приняло решение отменить отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии.

Польские порталы с пафосом писали о достигнутых договоренностях и размещении на территории республики новых американских солдат.

Журналисты уточнили, что Пентагон в понедельник, 11 мая, направил начальнику Генштаба Войска Польского генералу Веславу Кукуле соответствующее уведомление.

Вместе с тем, система защиты заблокировала официальное письмо об изменении планов союзника. В итоге, польская сторона увидела его только в среду, 13 мая.

«То, что произошло в штабе, — типичный организационный беспорядок», — отметил источник.

По словам собеседника портала, начальнику Генштаба следовало представить ряду своих доверенных сотрудников доступ к секретной почте, приказать им несколько раз в день просматривать корреспонденцию.

Авторы статьи пояснили, что получение письма вызвало переполох среди польских военачальников — они сделали ряд заявлений, связались с американской стороной с тем, чтобы выяснить причину отмены, а также дальнейшие планы Вашингтона в отношении размещенных в Европе войск.

Польские офицеры, отметили обозреватели, были возмущены тем, что узнают о важных событиях из СМИ, а не от начальства.