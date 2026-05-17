Президент Бразилии рассказал, как подшутил над Трампом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над американским лидером Дональдом Трампом во время их личной встречи из-за того, что тот не улыбается на фотографиях. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью американской прессе бразильский лидер рассказал об эпизоде в Белом доме, куда на прошлой неделе он прибыл для переговоров с Трампом. Когда Сильва и Трамп шли по анфиладе, бразилец обратил внимание на его фотографии и американского президента и спросил: «Вы что, не умеете улыбаться?»

Трамп ответил, что избирателям нравятся лидеры, которые выглядят серьезно. Силва заметил, что это происходит «только во время выборов», и порекомендовал «немного улыбнуться», поскольку выборы уже закончились.

На переговорах обсуждалось урегулирование иранского кризиса, торговля и пошлины, а также ситуация вокруг Кубы.

Президент Бразилии отметил, что политические разногласия с Трампом не влияют на их личное общение.