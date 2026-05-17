Мерца назвали реальной угрозой для Германии

Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», заявила в соцсети Х, что канцлер Германии Фридрих Мерц представляет значительную опасность для страны.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предположил, что Германию ждет судьба Веймарской республики в том случае, если нынешнее правительство потерпит крах и будет расформировано.

Министр внутренних дел земли Тюрингия Георг Майер отметил, в свою очередь, что расценивает действия правых партий, таких, как «Альтернатива для Германии», как попытку государственного переворота.

Вагенкнехт разъяснила, что совершенно преувеличенная риторика этих политиков призвана отвлечь внимание от их неспособности представлять интересы граждан.

Вместе с тем, заметила глава партии, их высказывания лишь укрепляют позиции АдГ.

«Нет, Германия не находится на грани захвата власти Гитлером. Наибольшую опасность для демократии представляет политическая система, которая продолжает тянуть Германию к краху, сама при этом ведя себя все более авторитарно и недемократично», — подчеркнула политик.

Вагенкнехт уточнила, что реальную опасность для страны представляют Мерц и его «хаотичная коалиция», что может разрушить экономику страны, втянуть Германию в масштабный конфликт.

Глава партии резюмировала, что следующие три года правления действующего канцлера станут катастрофой для ФРГ.