Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Президент Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним ситуацию в Иране», — написал он в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.

Ранее Нетаньяху выразил надежду на полный отказ от американской военной поддержки в течение ближайших десяти лет.