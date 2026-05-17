Киеву предрекли проблемы на поле боя из-за Ермака

Дело арестованного бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака вынудит западных партнеров сильно ужесточить условия поддержки Киева, в том числе на поле боя. Об этом заявил доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

«Близость Ермака к президенту подрывает доверие к системе. Неизбежно возникнет вопрос: если главный "решала" годами легализовывал миллионы через строительство поместий под Киевом, сколько средств западной помощи осело в аналогичных схемах?» — задался вопросом экономист.

По его прогнозам, Запад не станет сворачивать стратегическую поддержку Киева, однако резко ужесточит ее условия. Так, новые пакеты помощи привяжут к конкретным мерам — потребуют усиления независимости антикоррупционных органов, ввести международный аудит контрактов, которые проходят через ОП, запретить законодательно любое участие сторонних советников (например, астрологов) в принятии решений.

ТАСС: тренер Ребров внес залог за Ермака за помощь в уходе от ответственности за ДТП

«Переговорный процесс о вступлении в ЕС по главам, связанным с верховенством права, может быть вообще заморожен до вынесения приговора и демонстрации реальных институциональных изменений», — заключил Гапоненко.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за бывшего главу ОП Андрея Ермака. Он сделал это в качестве благодарности за помощь в уходе от ответственности в ДТП с пешеходом, закончившимся летальным исходом.