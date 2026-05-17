Пригород Одессы рискует сползти в море, речь идет о селе Санжейка, где сохраняется опасность для жителей. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«В сети публикуют фото типа "Найди отличия. Санжейка зимой и летом" — а власти ничего не предпринимают», — отметил Лебедев.

По его словам, аналогичная ситуация фиксируется на Гагаринском плато, где в асфальте образовался разлом, который продолжает расширяться. Однако и здесь никакой оперативной реакции ответственных структур на происходящее не последовало.

