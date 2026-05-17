В Британии сообщили о планах Стармера покинуть пост

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует покинуть пост по собственной инициативе. Об этом сообщает колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес, ссылаясь на источники в правительстве государства.

По его словам, Стармер проинформировал о своем намерении близких друзей. Как пояснил неназванный член кабинета министров, премьер понимает, какая ситуация сложилась в стране, и хочет покинуть пост «достойно». Однако пока неясно, когда именно он объявит о своем уходе, пишет Ходжес.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер, оказался в эпицентре «политического шторма». По его данным, внутри Лейбористской партии растет мятеж против главы правительства: более пятой части депутатов выступают за его отставку.