В Иерусалиме разгоняют протестное шествие

Сотни людей вышли в субботу вечером на антиправительственные митинги в нескольких городах Израиля, в Иерусалиме полиция арестовала двух участников беспорядков и применила силу для разгона демонстрантов. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Полицейские Иерусалимского округа действуют против нарушителей порядка на Парижской площади в Иерусалиме, двое нарушителей арестованы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что "событие началось как протестное шествие", но "переросло в попытки блокировать движение транспорта по улицам".

"После того, как офицер приказал участникам митинга разойтись, а они отказались, полицейские начали применять силу для восстановления общественного порядка и возобновления движения транспорта", - добавили в ведомстве.

По данным газеты Haaretz, сотни израильтян также вышли в субботу вечером на антиправительственные акции в Тель-Авиве и Хайфе. Полиция о нарушениях порядка в ходе этих антиправительственных мероприятий не сообщала. Участники еженедельных протестных акций в Израиле призывают, в частности, к созданию государственной комиссии по расследованию обстоятельств атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года, а также требуют проведения в стране досрочных выборов.