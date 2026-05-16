Умерла самая старая собака в мире

Во Франции в возрасте 30 лет умер той-спаниель по кличке Лазар, возможно, являющийся «самой старой собакой в мире». Об этом сообщает AFP со ссылкой на хозяйку Лазара.

© Соцсети

Сотрудница благотворительной организации по защите животных Анн-Софи Мойон рассказала, что пса-долгожителя звали Лазар. Он родился 4 декабря 1995 года. Это был континентальный той-спаниель «со стоячими ушами-бабочками».

Большую часть своей жизни он провел с одной и той же хозяйкой, пока она не умерла, а затем его передали в приют. Когда Мойон и ее коллеги узнали о возрасте Лазара, они подумали, что «Лазар, возможно, самая старая собака в мире».

Они проверили дату его рождения в двух реестрах и заполнили документы, чтобы зарегистрировать его для возможной записи в книге Гиннеса.

Месяц назад Лазара забрала из приюта 29-летняя Офели Будоль. Изначально она намеревалась найти домашнее животное для своей матери, но решила оставить его себе.

Она буквально «влюбилась в животное, которое было на год старше ее».

В 30 лет и пять месяцев Лазар носил подгузники, уже не мог слышать и видеть и почти весь день спал. Но Будоль заявила, что он был «восхитительно энергичным и обаятельным», «нашим маленьким дедушкой».

На сайте Книги рекордов Гиннеса сказано, что португальский мастиф по кличке Боби считался самой старой собакой на момент его смерти. В 2023 году ему был 31 год. Но проверка, проведенная в 2024 году, показала, что убедительных доказательств его возраста недостаточно.