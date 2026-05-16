В ЕС выступили против присоединения Украины к сообществу

Многие страны Европейского союза будут долго выступать против членства Украины в сообществе. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, учитывая размеры Украины, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, многие государства-члены ЕС будут на протяжении длительного времени выступать против членства Украины.

Картайзер также подчеркнул, что Украине также придется разрешить проблемы со своими соседями, в том числе с Россией, до вступления в ЕС.

Когда Украина вступит в Европейский союз, возможно, все остальные государства-члены станут «чистыми донорами», что не воспринимается с энтузиазмом, предположил евродепутат

12 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз 26 мая. При этом источник «РБК-Украина» уточнил, что Киев не просто «надеется» на старт переговоров, а активно над этим работает.