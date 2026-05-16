Тысячи пчел атаковали Белый дом

Огромный пчелиный рой обрушился на Белый дом. Об этом сообщила журналистка Fox News Александриа Хофф в соцсети X.

© Lenta.ru

Она опубликовала видео с места события.

«Огромный пчелиный рой на короткое время заполонил подъездную дорожку к северной лужайке Белого дома», — отметила корреспондентка телеканала.

Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

«Прямо сейчас их тысячи», — уточнил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс.

Ранее президент США Дональд Трамп отбился от пчелы.

«Это была злая пчела!» — пожаловался он, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев. Последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп.