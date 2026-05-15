Стало известно, в каких условиях содержат Ермака в СИЗО

Стало известно, в каких условиях содержат бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в СИЗО, где он находится по обвинению в отмывании 10,5 миллионов долларов. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказал член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров, Ермак находится в платной тюремной системе «по системе все включено». В такой камере, как заявил Вакаров, есть набор бытовой техники, телевизор, удобная кровать и интернет. По его словам, цена пребывания в таком СИЗО составляет около 4000 рублей в сутки.

«В том же СИЗО сидит депутат верховной рады Дубинский, он постоянно пишет посты и 24 на 7, он работает в социальных сетях. Всего в СИЗО 50 таких “номеров”. Посещений у него намного больше, чем чем у тех, кто сидят в обычных камерах. Тут еще многое зависит от того, по какой статье проходит человек. Но при этом в суд “постояльцев” VIP-камер везут на обычном УАЗике, никаких бизнес-классов, охрана полицейская, никакой частной охраны. Другой разговор, что конвоиры понимают, кто это, поэтому, конечно, отношение другое, чем к простым каким-то людям», — заявил он.

Ранее на Украине объяснили проблемы со сбором залога для Ермака.