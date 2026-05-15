Поступок Кейт Миддлтон удивил публику в Италии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон удивил публику в Италии одним поступком. Материал публикует Daily Mail.

Супруга принца Уильяма посетила две школы во время визита в Реджо-Эмилия и побеседовала с детьми на улице. При этом она присела на корточки, поставив на землю сумку Asprey за 3995 фунтов стерлингов (389 тысяч рублей) и обняв детей. Такое действие принцессы впечатлило местных жителей.

Ранее в мае еще одно действие Кейт Миддлтон с травой восхитило поклонников. Супруга принца Уильяма появилась на вечеринке в саду Букингемского дворца, легко прогуливаясь в туфлях на шпильке по траве.