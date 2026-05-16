Евродепутат предупредил Украину об усилении давления

Европейский союз (ЕС) усилит давление на антикоррупционные органы Украины на фоне скандалов в стране. Об этом сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в разговоре с РИА Новости.

«Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами», — считает он.

Депутат также допустил, что Владимир Зеленский «может стать объектом антикоррупционного расследования», если будет возможность найти ему замену.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек скорый конец режима Зеленского из-за ареста бывшего главы его офиса Андрея Ермака. По его словам, «разложение организованной преступной группировки», созданной Зеленским, продолжится.