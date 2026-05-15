За Ермака второй день не могут собрать залог

Залог для освобождения из-под стражи экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не удается собрать уже более суток, пока на соответствующий счет поступило лишь 44,5 млн гривен (около $1 млн) из необходимых 140 млн ($3,1 млн). Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"Внесено 44,5 млн гривен", - приводит УНИАН сообщение пресс-службы.

Ранее в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что вся сумма залога якобы собрана и Ермак вскоре выйдет из СИЗО. Однако подтверждения эта информация не получила.

Украинский банк отказался переводить деньги на залог для Ермака

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, если вся сумма залога не будет собрана до 17:00 (время совпадает с московским), Ермак останется в СИЗО на выходные. По информации украинских СМИ, окружение арестованного чиновника боится вносить за него залог, чтобы не попасть под проверку органов финансового мониторинга.