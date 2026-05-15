В Грузии высказались о выдаче Саакашвили Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу исключил рассмотрение вопроса выдачи Украине ее гражданина, отбывающего многолетнее тюремное заключение грузинского экс-президента Михаила Саакашвили во время возобновившихся контактов Тбилиси и Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот вопрос не является интересным, это исключено. Абсолютно смешно, что мы можем рассматривать эту тему (выдачи Саакашвили)», – заявил он. «Саакашвили – этнический грузин, который много чего плохого сделал и Грузии, и Украине. Отношения двух стран не должны зависеть от грузинского криминала», – отметил председатель кабмина Грузии.

Ираклий Кобахидзе в то же время предложил советнику украинского лидера Михаилу Подоляку, призвавшего выдать Саакашвили, извиниться перед Грузией за попытки заставить ее открыть «второй фронт» против России.

По инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского между ним и премьер-министром Грузии состоялась встреча в Ереване в начале мая в рамках саммита Европейского политического сообщества. После этого министры иностранных дел двух стран регулярно контактируют.