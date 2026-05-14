В Гаване вспыхнули массовые протесты на фоне энергетической блокады Кубы со стороны США. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, накануне в островном государстве были зафиксированы масштабные веерные отключения электричества.

Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви признал, что энергетическая система страны находится в критическом состоянии из-за блокады США.

Угроза вторжения и тотальный блэкаут: как выживает Куба

Люди, недовольные отсутствием света, вышли на улицы, перекрыли дороги в нескольких районах, подожгли мусор, стучали кастрюлями.

Протестанты скандировали во время акций: «Включите свет!» и «Народ един — он непобедим!».

Журналисты отметили, что власти пошли навстречу гражданам и вернули электричество в те районы, где проходили наиболее масштабные протесты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после завершения кампании против Ирана вплотную займется Кубой.

По его словам, как только к берегам острова подойдет авианосец США, люди сразу же радостно согласятся перейти «под крыло» Вашингтона.