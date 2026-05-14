Сын Мадуро рассказал об условиях содержания отца в американской тюрьме

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, содержится в общей камере вместе с 18 другими заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра журналу Spiegel.

По словам сына Мадуро, сначала экс-президент находился в одиночной камере. Там он каждое утро по часу занимался спортом и вел дневник. В апреле Мадуро перевели в общую камеру. Половина сокамерников, по его словам, говорит по-испански. Экс-президент общается с ними, смотрит телевизор и учит английский язык. По данным издания, среди сокамерников Мадуро некоторое время был американский рэпер Tekashi 6ix9ine.

Мадуро Герра также сообщил, что ему передали телефон отца. Там оказалось аудиосообщение, которое Николас Мадуро записал, но не успел отправить. В нем говорилось, что венесуэльский народ должен продолжать борьбу, и что родина никогда не станет колонией.

Сын экс-президента признал, что операция США стала для семьи неожиданностью.

"Они применили технологии, которых мы здесь никогда прежде не видели Мы должны были сделать больше для защиты моего отца. В этом отношении мы потерпели неудачу", — заключил он.

3 января 2026 года в Каракасе прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о появлении в небе американских военных самолетов CH-47. В те же часы стало известно о задержании и эвакуации из страны президента Венесуэлы и его жены. Супругов вертолетом доставили на десантный корабль, который прибыл в Нью-Йорк 4 января. Мадуро поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Генпрокурор США предъявил Мадуро и его супруге обвинения. В их числе "наркотерроризм", хранение оружия и контрабанда наркотиков.