Мерц ответил на предложение Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента России Владимира Путина по диалогу между Москвой и Европой.

Его слова приводит The Guardian.

«Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — сказал Мерц, комментируя заявление российского лидера.

9 мая Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.