Стажерка пыталась соблазнить Макрона под носом у Брижит

В своей книге «(Почти) идеальная пара» журналист Флориан Тардиф заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона пыталась соблазнить стажерка Елисейского дворца, и сам он «не сдерживался». Представленные Paris Match отрывки из книги рисуют портрет пары, которая «под гнетом власти теряла свои иллюзии и порой самообладание, но сохранила эмоциональную и интеллектуальную близость».

Для своего расследования личной жизни президента автор книги опросил более семидесяти человек, включая саму первую леди Брижит Макрон.

«С Шахерезадой... он [Макрон - прим. ред.] себя не сдерживал», - заявила Тардифу одна из подруг Брижит.

Больше она ничего не сказала, но журналист выяснил, что речь идет о молодой стажерке, работавшей в дипломатическом отделе Елисейского дворца во время первого пятилетнего срока Макрона. Иностранка, образованная девушка лет двадцати, она «сумела привлечь к себе немало взглядов». Шахерезада - не настоящее её имя, но оно «точно передает её суть».

«Мужские сердца хрупки. И она знала их слабые места», - подчеркнул журналист.

По словам одного из собеседников Тардифа, соблазнить Макрона она попробовала «скорее из амбиций, чем по любви». Девушка «использовала свое обаяние, чтобы получать желаемое». После этой стажировки она надеялась остаться. Некоторое время эта возможность обсуждалась. Затем от неё отказались.

«Мы действовали довольно быстро, чтобы избежать…», - фраза собеседницы Тардифа так и осталась незавершенной.

Та самая приближенная Брижит, её неизменная опора на протяжении многих лет, заявила, что именно она ускорила уход «Шахерезады». Так же, как несколько лет спустя она сумела «избавиться от еще одной советницы».

Ранее Тардиф представил свою версию прошлогодней ссоры Макрона с женой. По словам его источников, ссора между супругами произошла из-за общения президента с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Год назад в соцсетях распространилось видео, которое многие поняли так, будто президент Франции поссорился с женой, и та дала ему пощечину перед выходом из самолета во Вьетнаме. Сам Макрон объяснил, что они с супругой просто дурачились.