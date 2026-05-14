Пашинян отказался резать Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался резать торт в форме карты страны. Кадры с этим моментом публикует Radar Armenia в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время предвыборной поездки Пашиняна в общине Гюлякарак. Люди к приезду премьера испекли торт в форме территории Армении, цвет силуэта соответствует цветам предвыборной кампании армянского кабмина — оранжевый и синий.

«Нет, нет, большое спасибо, я, конечно, понимаю, что вы подразумевали, но этот торт мы не будем разрезать! И очень прошу, торты, и вообще, все, что можно съесть, не нужно готовить в форме Армении!» — отметил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что начавшееся в 1988 году движение за присоединение Карабаха к Армении было фатальной ошибкой. Армянская республика в современных международно признанных границах является одним из символом предвыборной кампании премьер-министра Армении.