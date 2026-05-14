В Гаване вспыхнули массовые протесты

Вечером 13 мая в нескольких районах кубинской столицы Гаваны, вспыхнули протесты из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщает Reuters.

Очевидец рассказал агентству, что сотни жителей вышли на улицы с посудой, начали греметь кастрюлями и перекрывать дороги горящими кучами мусора в знак протеста против частых отключений электроэнергии. Собеседник Reuters отметил, что протесты сопровождались «усиленным присутствием полиции».

В некоторых районах Гаваны происходят отключения электроэнергии продолжительностью до 22 часов в сутки. Это усиливает напряженность в городе, и без того страдающем от нехватки продовольствия, топлива и медикаментов.

Кубинская столица столкнулась с самыми масштабными за последние десятилетия веерными отключениями электричества на фоне американской блокады, которая лишила остров топлива.

Министр энергетики страны Висенте де ла О Леви заявил, что у Кубы нет запасов дизеля или мазута, а энергосистема страны вошла в «критическое состояние». По его словам, национальная энергосистема полностью работает на отечественной сырой нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии.

За последние два года Куба установила солнечные электростанции общей мощностью 1300 мегаватт, но большая часть этой мощности теряется из-за нестабильности энергосети в условиях дефицита топлива, сказал де ла О, что снижает эффективность и выработку электроэнергии.

Министр рассказал, что Куба продолжает переговоры об импорте топлива, несмотря на блокаду, но отметил, что рост мировых цен на нефть и транспортные услуги в результате войны США и Израиля с Ираном еще больше осложняет эти усилия.

«Куба открыта для всех, кто хочет продавать нам топливо», - подчеркнул министр.

ООН назвала топливную блокаду США незаконной, заявив, что это препятствует «праву кубинского народа на развитие, подрывая его права на продовольствие, образование, здравоохранение, воду и санитарию».

Ни Мексика, ни Венесуэла, некогда главные поставщики нефти на Кубу, не поставляли топливо на остров с момента, как в январе 2026 года президент США Дональд Трамп издал указ, угрожающий введением пошлин против любой страны, поставляющей топливо кубинцам.

С декабря только один крупный нефтяной танкер, российское судно, доставил сырую нефть на Кубу, временно облегчив ситуацию на острове в апреле.