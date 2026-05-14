Рубио резко высказался в адрес НАТО

Отказ ряда союзников по НАТО предоставить Соединенным Штатам доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования этого альянса.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании баз, — хотя главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается в этих правах на размещение баз, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, —тогда в чем смысл альянса?» — отметил политик.

По словам Рубио, у США есть «вполне законные вопросы» к НАТО.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими. До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО ожидает светлое будущее благодаря Дональду Трампу. Однако ранее Рютте усомнился в том, что Штаты действительно могут покинуть Североатлантический альянс.