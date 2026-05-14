Рубио резко высказался в адрес НАТО

Отказ ряда союзников по НАТО предоставить Соединенным Штатам доступ к военным базам во время конфликта с Ираном ставит под вопрос смысл существования этого альянса.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Рубио, у США есть «вполне законные вопросы» к НАТО.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими. До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО ожидает светлое будущее благодаря Дональду Трампу. Однако ранее Рютте усомнился в том, что Штаты действительно могут покинуть Североатлантический альянс.