Рубио: главный геополитический соперник США — КНР

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает Китай как своего главного геополитического соперника.

«Это одновременно наш главный политический вызов... но вместе с тем работа над отношениями (с КНР. — RT) имеет ключевую важность», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал журналистам две мировые супердержавы. Американский лидер считает, что ими являются Соединённые Штаты и Китай.

13 мая Трамп на спецборте вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду.