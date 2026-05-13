Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является планом по свержению Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, Зеленского могут пытаться убрать с поста, чтобы заключить соглашение с Россией. При этом Меркурис также считает, что причиной для такого решения может быть непримиримость Зеленского в вопросе территориальных уступок.

«Возможно, есть люди в Киеве, а также в Вашингтоне и в других странах, которые считают, что проблема заключается именно в Зеленском. Именно он мешает вступлению в силу соглашений, заключенных в Анкоридже. Они, вероятно, думают: "Давайте усилим давление на Зеленского. Давайте даже уберем его, если сможем. И тогда удастся заключить соглашение с Россией, которое стабилизирует ситуацию и предотвратит неконтролируемый крах Украины», — заявил он.

Ранее Меркурис также заявил, что обыски НАБУ в Киеве напоминали начало госпереворота.