Раскрыт план по свержению Зеленского

Андрей Дуванов

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является планом по свержению Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, Зеленского могут пытаться убрать с поста, чтобы заключить соглашение с Россией. При этом Меркурис также считает, что причиной для такого решения может быть непримиримость Зеленского в вопросе территориальных уступок.

«Возможно, есть люди в Киеве, а также в Вашингтоне и в других странах, которые считают, что проблема заключается именно в Зеленском. Именно он мешает вступлению в силу соглашений, заключенных в Анкоридже. Они, вероятно, думают: "Давайте усилим давление на Зеленского. Давайте даже уберем его, если сможем. И тогда удастся заключить соглашение с Россией, которое стабилизирует ситуацию и предотвратит неконтролируемый крах Украины», — заявил он.

Ранее Меркурис также заявил, что обыски НАБУ в Киеве напоминали начало госпереворота.