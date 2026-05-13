Ермака забросали яйцами

Неизвестный мужчина бросил куриное яйцо в экс-главу офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, выходившего из здания суда, но промахнулся. Кадры атаки на бывшего чиновника публикует в Telegram украинский телеканал ТСН.

«Мужчина бросил в экс-главу ОП яйцо, когда тот шел по улице после судебного заседания. Предварительно ему выписали штраф», — говорится в публикации.

В разговоре с журналистами молодой человек объяснил свой поступок тем, что Ермак обворовывал украинский народ во время боевых действий.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.