Президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан, его борт по пути над территорией республики сопровождали истребители казахстанских Военно-воздушных сил. Об этом пишет Tengrinews в своем Telegram-канале.

К борту турецкого лидера подлетели несколько военных истребителей, которые сопроводили его до посадки в аэропорту Астаны. Там Эрдогана встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В пресс-службе Токаева отметили, что во время визита Эрдогана в Казахстан Астана и Анкара обсудят развитие связей в нескольких направлениях. Агентство Anadolu Китая в Европу в обход России.

Он проходит через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции. Ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что основной целью рекламирования Среднего коридора является выстраивание маршрута из Китая в Европейский союз в обход России.