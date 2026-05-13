В Польше подняли авиацию из-за России

В Польше подняли в воздух дежурные пары истребителей. Как объяснили в Оперативном командовании ВС страны, это произошло из-за «фиксации воздушной активности» России на Украине. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что помимо истребителей в воздух подняли военный вертолет. Как объяснили в польском командовании, руководство ВС страны приняло решение задействовать все имеющиеся средства.

Подробности о воздушной активности России, из-за которой была поднята авиация, пока не уточняются.

«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности», — сообщили в командовании.

Ранее президент Польши назвал СВО вызовом.