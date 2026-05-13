Трамп прибыл в Китай

Президент США Дональд Трамп вместе со своей делегацией прибыл в Пекин. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин специальным бортом 13 мая, чтобы начать государственный визит в Китай», — сказано в сообщении.

Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду. Визит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе своего госвизита планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню.