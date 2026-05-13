Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) усилило тайную войну с наркокартелями на территории иностранного государства. Об этом сообщает CNN.

«ЦРУ усиливает тайную войну с картелями, проводя смертоносные операции на территории Мексики», — говорится в материале.

Весной 2026 года на одной из оживленных автомагистралей в окрестностях Мехико «средь бела дня произошел загадочный взрыв, в результате которого был уничтожен автомобиль, в котором, предположительно, находился член наркокартеля», указывает CNN.

По словам высокопоставленных источников телеканала, это была операция «Бельтран» по ликвидации членов мексиканского наркокартеля, которую проводило именно ЦРУ.

В марте прокуратура США начала расследовать связь президента Колумбии Густаво Петро с наркоторговцами.

4 января госсекретарь США Марко Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Дипломат назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Он также пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.