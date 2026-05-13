Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, эксперты считают, что политика могут обвинить в создании организованной преступной группировки.

Отмывание на стройке

На этот раз НАБУ и САП ударили по секретарю СНБО Тимуру Умерову и бывшему руководителю офиса президента Андрею Ермаку. Последний стал еще одним фигурантом «дела Мидаса» — его обвинили в отмывании 460 млн гривен (более 10 млн долларов) на строительстве элитного жилья под Киевом. Он участвовал в преступной схеме бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и бизнес-партнера Зеленского по «Кварталу-95» Тимура Миндича.

По версии следователей, в 2020 году Чернышев решил построить по меньшей мере четыре частных резиденции для членов правящей элиты. Проект получил название «Династия». Стоимость участков составляет от 4 до 20 млн долларов, а постройка одного дома обходилась примерно в 2 млн долларов.

Фигуранты разработали два канала финансирования. Первый был построен через кооператив, в который вошли подконтрольные Чернышову лица — они вносили на счет организации деньги, якобы полученные за оказание юридических услуг. Это должно было создать видимость законности проекта. Впрочем, так поступало лишь 10% средств — остальные получались через разграбление разных госпроектов. Чернышов не смог обосновать появление средств и оплачивал работы с наличными, а с началом СВО строительство даже ускорилось.

Уголовный сценарий: Зеленскому предрекли судьбу Ермака

В 2024 году участники схемы поняли, что разрыв между официальными средствами и «черным налом» в проекте стал очевиден. Тогда они начали пытаться легализовать траты задним числом, предлагая взятки в 16% от своих расходов. К июлю 2025 года подельниками заинтересовались НАБУ и САП, из-за чего Миндич предложил временно заморозить стройку. К тому моменту было отмыто 460 млн гривен.

Давление на окружение Зеленского

НАБУ и САП также наращивают давление на Тимура Умерова. СМИ рассказали о записи прослушки телефонных разговоров чиновника с Миндичем. В июле 2025 года они обсуждали многомиллионные госконтракты на поставку оружия, дронов и амуниции. Упоминалась и компания Fire Point, одним из бенефициаров которой, как считается, является Миндич.

Собеседники также обсуждали, как добиться поставок в ВСУ бронежилетов, забракованных проверяющими службами. Умеров сейчас отказывается приходить на допрос в правоохранительные органы и на слушания в Верховную раду, ссылаясь на высокую занятость.

Также СМИ сообщили, что Миндич и экс-помощник Зеленского Сергей Шефир искали деньги для внесения залога за Чернышова. Он с 2025 года находится под стражей по обвинению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. При этом на аудиозаписях то и дело всплывает некий «Вова». Украинская оппозиция уверена, что речь идет о Владимире Зеленском.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что в компанию по производству беспилотников, которая поддерживается друзьями Зеленского, могли поступить 7 млрд долларов. Почти 1,5 млрд из них, предположительно, должны были стать чистой прибылью для окружения Зеленского и министров, которых он лично назначил.

Зеленский не стесняется давить на тех, кого считает причастным к раскручиванию «дела Мидаса». В начале мая он ввел санкции против экс-главы офиса президента Андрея Богдана — экс-чиновник уверен, что глава киевского режима подозревает его в помощи расследованию и обнародовании прослушки.

Создание ОПГ

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что выдвинутые против Ермака обвинения наглядно доказывают, что внутри правящей элиты Украины разгорелся серьезный конфликт. Противоборствующие стороны уверены, что в случае поражения их ждут большие проблемы.

По мнению эксперта, за нападением на команду Зеленского могут стоять представители США, которые таким образом пытаются корректировать поведение главы киевского режима. При этом он не сомневается, что при необходимости Вашингтон снес бы украинскую власть за несколько дней.

«Достаточно дать отмашку НАБУ и САП выдвинуть обвинения против Зеленского, а затем прислать им в усиление своих следователей. Причем так, чтобы все это видели и понимали. Но ничего подобного не происходит. Может быть, американцы боятся, что в результате таких действий рухнет не только украинская правящая элита, а вообще все государство», — заявил Денисов.

Политолог Александр Дудчак согласен с оценкой, но считает, что против Зеленского работают не только США, но и ЕС, которые хотят, чтобы глава киевского режима стал «более покладистым».

«Если в ЕС и США решат, что Зеленский больше не подходит на эту роль, его заменят. История уже готова: он создал ОПГ, члены которой разворовывали западные кредиты. Осталось рассказать об этом общественности», — заявил политолог.

Дудчак добавил, что кандидаты на роль нового президента уже есть. В частности, одно время фаворитом считался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Теперь же им является глава офиса президента Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.