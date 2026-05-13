В Европе предупредили Зеленского о последствиях интервью Мендель
Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону приведет к усилению контроля за действиями украинского главы Владимира Зеленского. Об этом пишет The European Conservative (TEC).
Отмечается, что слова Мендель усиливают давление на Зеленского вкупе с обвинениями в коррупции в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.
Ранее Мендель внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Ее обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».