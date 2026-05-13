Мерца назвали трусом из-за Путина

Немецкий политик Ральф Нимайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца трусом из-за его неготовности говорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

«Он разрушает нашу страну и экономику, не звоня Путину и не восстанавливая отношения с Россией. Так повел бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон», — сказал он.

По мнению политика, Мерцу нужно как можно скорее поговорить с Путиным и добиться от него перезапуска поставок энергоресурсов, поскольку только это позволит немецкой экономике восстановиться.

Ранее Мерц назвал Россию угрозой для всей Европы. «Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — отметил он.