Первая леди США не полетит с Трампом в Китай

Мелания Трамп, первая леди США, не будет сопровождать своего супруга, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в ходе его государственного визита в Китай, рассказала обозреватель NewsNation Либби Дин. Об этом пишет South China Morning Post.

По ее данным, на борту Air Force 1 вместе с американским лидером полетят бизнесмен и филантроп Эрик Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, торгпред Джеймисон Грир.

Кроме того, в делегацию вошли политический консультант Джеймс Блер, заместитель главы администрации Белого дома по оперативной работе Бо Харрисон, экономист Стивен Чунг, директор Управления научно-технической политики Майкл Крациос и ряд других представителей администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп планировал посетить Пекин 31 марта, позже визит был перенесен на 13-15 мая.

В ходе визита президент США планирует поднять вопрос о продолжении поставок американского оружия Тайваню, обсудить глобальную энергетическую повестку и пути урегулирования ситуации вокруг Ирана.