Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами перед вылетом в Китай. По словам Трампа, он может совершить визит в Россию в рамках своих усилий по урегулированию конфликта на Украине. При этом он заявил, что это может произойти уже в 2026 году.

Трамп также добавил, что конфликт на Украине становится ближе к завершению.

«Я сделаю все необходимое. <...> Эта война становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе. И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — заявил он.

