Экс-глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога в размере 140 млн гривен.

Видео из зала заседания суда размещено в телеграм-канале «Новости.live».

«Думаю, что у меня достаточно друзей и знакомых, которые смогут помочь», — поделился своей точкой зрения Ермак.

Он, в частности, заявил, что у него нет необходимых средств для внесения залога. Ермак отметил, что якобы не является таким богатым, как о нем говорят в средствах массовой информации. Он также сообщил, что не брал с собой вещи на случай отправки в СИЗО, добавив, что возьмет только самое необходимое.

Утром в четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога. Бывший глава Офиса Владимира Зеленского проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 млн гривен через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в поселке Козин Киевской области.