В Армении высказались о «разводе» с Россией

Армения не собирается «разводиться» с Россией.

Об заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в комментарии YouTube-каналу издания 24news.am.

«Мы не преследуем цели развестись с Российской Федерацией, и детей делить мы тоже не планируем», — заявил Симонян.

По его словам, нынешние споры между Москвой и Ереваном являются частью политического процесса, а стороны обсуждают высказанные друг другу точки зрения.

Ранее Симонян заявил, что никаких разговоров о выходе страны из ЕАЭС сейчас нет. Он уточнил, что Армения является полноправным членом указанного экономического объединения со всеми обязательствами и правами и цели выйти из него у страны нет.