Эпидемиологи не фиксируют признаки, свидетельствующие о начале более масштабной вспышки штамма хантавируса «Андес» (Andes), рассказал в эфире YouTube-канала Reuters глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава организации сделал ряд заявлений о текущей ситуации с хантавирусом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», — подчеркнул Гебрейесус.

Вместе с тем, заметил чиновник, в ближайшие недели ситуация может ухудшиться. Это обусловлено тем, уточнил он, что инкубационный период у вируса может длиться до 6 недель, соответственно, последствия контактов зараженных пассажиров с остальными туристами проявятся не сразу, а через некоторое время.

По его словам, каждая страна, в которую направили пассажиров зараженного лайнера лайнера MV Hondius, в полной мере несет ответственность за наблюдение за их здоровьем.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев напомнил, что ВОЗ в 2020 году, также, как и сейчас с хантавирусом, упорно отказывалась признать начало пандемии коронавируса.

Вместе с тем, добавил ученый, хантавирусы потенциально не могут вызывать пандемии в отличие от коронавирусов, которые «постоянно прыгают от одного хозяина к другому».